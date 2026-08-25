Invito all'acquisto per Weir Group
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Ottima performance per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che ha chiuso in rialzo del 2,20%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Weir Group suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 28,78 sterline, con stop loss stimato in area 27,63 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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