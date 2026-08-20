Milano 15:13
52.669 +0,10%
Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:13
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Francoforte 15:13
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Londra: risultato positivo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Weir Group
Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
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