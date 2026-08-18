Milano 15:17
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Londra: brillante l'andamento di BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di BT Group
Avanza il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.
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