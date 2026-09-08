Parigi: balza in avanti Carrefour

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso della grande distribuzione , che avanza bene del 2,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carrefour rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso retail mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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