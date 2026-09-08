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Parigi: nuovo spunto rialzista per Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Carrefour
Scambia in profit il colosso della grande distribuzione, che lievita del 2,03%.
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