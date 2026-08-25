Milano
16:24
52.690
+0,28%
Nasdaq
16:24
29.143
+0,41%
Dow Jones
16:24
53.480
+0,12%
Londra
16:24
10.876
+0,20%
Francoforte
16:24
26.285
+0,68%
Martedì 25 Agosto 2026, ore 16.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: balza in avanti Safran
Parigi: balza in avanti Safran
Migliori e peggiori
,
In breve
25 agosto 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
società ingegneristica
, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: Safran, quotazioni alle stelle
Parigi: brillante l'andamento di Safran
Parigi: nuovo spunto rialzista per Safran
Parigi: si muove a passi da gigante Safran
Argomenti trattati
Safran
(1)
Titoli e Indici
Safran
+2,24%
Altre notizie
Parigi: rosso per Safran
Parigi: andamento sostenuto per Safran
Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
Parigi: brillante l'andamento di Vinci
Parigi: balza in avanti Dassault Systemes
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
Guide
Orologi come investimento alternativo: come valutarli e quali rischi conoscere
Un orologio meccanico può conservare il proprio fascino per decenni, passare da un proprietario all’altro e acquisire valore grazie ad alcune caratteristiche, come la rarità, la sua storia e lo stato...
leggi tutto