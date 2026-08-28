Milano 10:58
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Parigi: balza in avanti Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Legrand
Seduta positiva per il Gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,79%.
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