Piaggio Commercial alla fiera di Hannover con il meglio della gamma Porter

(Teleborsa) - Piaggio Commercial, divisione del Gruppo Piaggio specializzata sui veicoli commerciali leggeri, sarà presente all'IAA Transportation 2026, principale appuntamento europeo dedicato alla mobilità professionale e al trasporto, in programma ad Hannover dal 15 al 20 settembre. In fiera, l'azienda italiana metterà in scena le numerose applicazioni professionali rappresentative della versatilità della gamma Piaggio Porter.



Allo stand Piaggio Commercial saranno presenti i grandi protagonisti Piaggio Porter NPE, veicolo 100% elettrico progettato per le attività urbane a emissioni zero, dotato di una moderna Electric Drive Unit (EDU) 3-in-1, che integra motore elettrico, inverter e trasmissione. IN esposizione anche il Piaggio Porter NP6, disponibile nelle versioni ecologiche Combi Fuel benzina-GPL e benzina-metano, una risposta concreta per chi ricerca autonomia, rapidità di rifornimento e sostenibilità economica.



Un'esposizione dedicata metterà in evidenza la versatilità della gamma Piaggio Porter attraverso applicazioni pensate per i principali settori d'impiego professionale: il Piaggio Porter NPE con box Load Pro per la logistica urbana, il Piaggio Porter NPE con vasca per l’igiene urbana Tecam dedicato ai servizi ambientali ed il Piaggio Porter NP6 con cassone ribaltabile Meiller, pensato per il mondo dell'edilizia.



Con la partecipazione a IAA Transportation 2026, Piaggio Commercial rafforza il proprio ruolo di protagonista nel segmento dei veicoli commerciali compatti, confermando una visione orientata all'innovazione, alla sostenibilità e alla produttività dei propri clienti.





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