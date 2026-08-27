Europa sotto pressione tra incertezze e attese

(Teleborsa) - Seduta sotto pressione
per le Borse europee mentre si muove in modesto rialzo Wall Street con l'S&P-500
che evidenzia un incremento dello 0,49%.
I mercati restano cauti in vista dell'atteso discorso di domani del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, a Jackson Hole
mentre continuano a pesare le incertezze geopolitiche e i dati sull'inflazione americana.
Per contro, il sentiment sul settore tech beneficia della trimestrale in forte progresso e delle solide prospettive
di Nvidia
dopo che la società ha annunciato una previsione di crescita del fatturato di circa il 70%
nel prossimo anno fiscale, dissipando i timori su un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 82,43 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,06%. Tra i listini europei
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, Londra
scende dello 0,79%, e lettera su Parigi
, che registra un importante calo dell'1,68%.
Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,17%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 54.895 punti, ritracciando dell'1,10%.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,21%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,37%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+2,92%), Stellantis
(+2,58%), DiaSorin
(+1,77%) e Leonardo
(+1,72%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Hera
, che ha archiviato la seduta a -3,32%.
Calo deciso per Unicredit
, che segna un -3,17%.
Sotto pressione Banco BPM
, con un forte ribasso del 2,12%.
Soffre Terna
, che evidenzia una perdita del 2,10%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, LU-VE Group
(+4,35%), Maire
(+3,27%), WIIT
(+3,20%) e Reply
(+2,33%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo
, che ha chiuso a -2,84%.
Preda dei venditori Credem
, con un decremento del 2,67%.
Si concentrano le vendite su Piaggio
, che soffre un calo del 2,61%.
Vendite su Pirelli
, che registra un ribasso del 2,50%.