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Europa sotto pressione tra incertezze e attese

Commento, Finanza, Spread
Europa sotto pressione tra incertezze e attese
(Teleborsa) - Seduta sotto pressione per le Borse europee mentre si muove in modesto rialzo Wall Street con l'S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,49%.

I mercati restano cauti in vista dell'atteso discorso di domani del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, a Jackson Hole mentre continuano a pesare le incertezze geopolitiche e i dati sull'inflazione americana.

Per contro, il sentiment sul settore tech beneficia della trimestrale in forte progresso e delle solide prospettive di Nvidia dopo che la società ha annunciato una previsione di crescita del fatturato di circa il 70% nel prossimo anno fiscale, dissipando i timori su un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 82,43 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,06%.

Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, Londra scende dello 0,79%, e lettera su Parigi, che registra un importante calo dell'1,68%.

Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,17%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 54.895 punti, ritracciando dell'1,10%.

Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,21%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,37%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,92%), Stellantis (+2,58%), DiaSorin (+1,77%) e Leonardo (+1,72%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Hera, che ha archiviato la seduta a -3,32%.

Calo deciso per Unicredit, che segna un -3,17%.

Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso del 2,12%.

Soffre Terna, che evidenzia una perdita del 2,10%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, LU-VE Group (+4,35%), Maire (+3,27%), WIIT (+3,20%) e Reply (+2,33%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo, che ha chiuso a -2,84%.

Preda dei venditori Credem, con un decremento del 2,67%.

Si concentrano le vendite su Piaggio, che soffre un calo del 2,61%.

Vendite su Pirelli, che registra un ribasso del 2,50%.
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