Germania, indice Zew sale oltre attese in agosto

(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco ad agosto. L'indice anticipatore è risalito infatti a +34,2 punti dai +26,3 punti di luglio.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a +30,1 punti.



Migliorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -61,1 punti da -77,6 punti, risultando sopra le attese (-68,8 punti).



Recupera anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a +31,4 punti da +23,4 punti (meglio dei +25,9 del consensus).



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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