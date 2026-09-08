Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:31
29.568 +0,08%
Dow Jones 20:31
52.874 -1,01%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

PLATINUM del 7/09/2026

Finanza
PLATINUM del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

La giornata del 7 settembre chiude piatta per il metallo bianco-argenteo, che riporta un +0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.852,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.782,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.921,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```