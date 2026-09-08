PLATINUM del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
La giornata del 7 settembre chiude piatta per il metallo bianco-argenteo, che riporta un +0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.852,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.782,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.921,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)