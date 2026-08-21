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PLATINUM del 20/08/2026

Finanza
PLATINUM del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Seduta vivace per il metallo bianco-argenteo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,30%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.867,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.761,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.973,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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