PLATINUM del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta negativa per il metallo bianco-argenteo, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.727.
Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.749,3 con primo supporto visto a 1.715,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.704,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)