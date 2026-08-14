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PLATINUM del 13/08/2026

Finanza
PLATINUM del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta negativa per il metallo bianco-argenteo, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.727.

Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.749,3 con primo supporto visto a 1.715,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.704,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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