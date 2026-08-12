Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:23
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Dow Jones 21:23
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Londra 17:35
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PLATINUM dell'11/08/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sostanziale invarianza per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.757,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.735,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.778,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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