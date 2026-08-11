PLATINUM del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Lieve ribasso per il metallo bianco-argenteo, che chiude in flessione dello 0,46%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.756,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.734,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.777,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)