Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

PLATINUM del 10/08/2026

Finanza
PLATINUM del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Lieve ribasso per il metallo bianco-argenteo, che chiude in flessione dello 0,46%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.756,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.734,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.777,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```