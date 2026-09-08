RemTech Expo, al centro rigenerazione e sicurezza per la competitività del Paese

In programma dal 16 al 18 settembre a Ferrara

(Teleborsa) - Ferrara Expo, società titolare del marchio RemTech e organizzatrice della manifestazione, ha presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica la XX edizione di RemTech Expo, in programma dal 16 al 18 settembre nel quartiere fieristico ferrarese.



L'incontro, dal titolo "Risanamento e rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute", ha posto l'attenzione su priorità che richiedono una risposta comune: qualità ambientale, prevenzione dei rischi, capacità di realizzare gli investimenti e benessere delle comunità. Temi che - si legge in una nota - attraverseranno l'edizione del ventennale, mettendo in relazione le scelte delle istituzioni con le soluzioni sviluppate da imprese e ricerca.



La conferenza, moderata dalla giornalista RAI Antonia Varini, ha visto gli interventi di Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, e di Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, nonché la partecipazione al confronto di altre figure di spicco.



A Ferrara, i tre giorni di lavori affiancheranno esposizione di tecnologie, convegni scientifici, tavole rotonde e incontri operativi. L'agenda comprende bonifiche, tutela di suoli e acque, dissesto idrogeologico, sicurezza delle infrastrutture, rigenerazione urbana, energia ed economia circolare. Spazio anche alle questioni emergenti: contaminazione da PFAS, materie prime critiche, intelligenza artificiale e osservazione della Terra dallo spazio, strumenti e sfide che incidono sulla capacità di prevenire i rischi e orientare le trasformazioni del territorio.



La dimensione internazionale dell'edizione 2026 si rafforza con la partecipazione annunciata di dieci delegazioni, provenienti da Algeria, Ghana, Etiopia, Ruanda, Uganda, Egitto, Marocco, Bosnia ed Erzegovina, Sudafrica e Ucraina.



Il confronto scientifico internazionale sarà alimentato anche da RemTech Europe, dedicato alle tecnologie e ai mercati del risanamento di suoli e acque, con sessioni digitali il 14 e 15 settembre e lavori in presenza a Ferrara, trasmessi anche online, dal 16 al 18 settembre.



Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, ha dichiarato: "Vent'anni fa bonifiche, risanamento e rigenerazione erano considerati temi specialistici; oggi sono al centro delle prospettive di crescita del Paese. La comunità di RemTech Expo ha accompagnato questa trasformazione costruendo fiducia e un dialogo permanente tra istituzioni, territori e imprese. Vogliamo continuare a unire visione e concretezza, attraverso progetti, formazione e condivisione della conoscenza. Il ventennale serve soprattutto a guardare insieme ai prossimi passi: continueremo a investire nelle persone, nelle idee e nelle relazioni, rafforzando anche la nostra presenza internazionale".



Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Expo, ha aggiunto: "Il ventennale di RemTech Expo è un traguardo importante per Ferrara Expo, la società titolare del marchio e organizzatrice della manifestazione. È il risultato di un lavoro di squadra che valorizza competenze, relazioni e capacità organizzativa, con ricadute per il territorio e opportunità per le imprese. Il nostro impegno è continuare a far crescere questo patrimonio, rafforzando la qualità dell’offerta fieristica e la sua dimensione internazionale. Celebriamo vent’anni di RemTech guardando avanti, con Ferrara Expo protagonista del suo sviluppo futuro".

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