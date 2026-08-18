Meeting di Rimini, Mit torna protagonista con “Galassia Infrastrutture"

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti torna protagonista al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini con “Galassia Infrastrutture”, un grande percorso immersivo dedicato all’Italia che si muove, si collega e cresce.



Lo rende noto lo stesso Ministero spiegando che dal 21 al 26 agosto, nel Padiglione A1 della Fiera di Rimini, il MIT racconterà a migliaia di visitatori il lavoro svolto e le sfide dei prossimi anni: cantieri aperti, opere sbloccate, nuove connessioni, innovazione e sicurezza.



Nel solco del tema della 47ª edizione, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, il Ministero mostrerà ciò che mette ogni giorno in movimento il Paese. Perché le infrastrutture non sono soltanto cemento: sono lavoro, sicurezza, crescita e libertà. Collegano i territori, riducono le distanze e permettono a ogni cittadino, da Nord a Sud, di vivere, studiare e costruire il proprio futuro.



Da questa visione nasce “Galassia Infrastrutture”: un universo composto da diversi “Pianeti”, dedicati agli ambiti strategici della mobilità e uniti da una sola direzione, quella di un’Italia più moderna, sicura, competitiva e connessa.



Nel Pianeta Aereo, ENAC, ENAV, Aeroporti di Roma, ITA Airways e SEA accompagneranno i visitatori alla scoperta del sistema aeroportuale italiano attraverso simulatori di volo ed esperienze interattive.



Il Pianeta Autostrade, con Autostrade per l’Italia, la Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali e diversi concessionari, racconterà la rete viaria, le grandi opere stradali e le tecnologie per la sicurezza e la gestione del traffico. L’immaginario di Hugo Pratt e Corto Maltese trasformerà inoltre il viaggio in un’avventura tra mobilità e territori.



Nel Pianeta Ferroviario, Gruppo FS, TELT e BBT porteranno il pubblico nel cuore dell’alta velocità e delle grandi connessioni europee: dalla Torino-Lione al Tunnel di base del Brennero, fino alla rete ferroviaria italiana, anche grazie a un simulatore di guida.



Il Pianeta Rotte, con Guardia Costiera, Assoporti, ALIS e GLS, metterà al centro porti, logistica e sicurezza marittima: una rete decisiva per collegare l’Italia ai mercati e sostenere la competitività del Paese.



Il Pianeta Sicurezza, animato da ACI, ANSFISA, RAM e dalla Direzione generale per la sicurezza stradale del MIT, sarà dedicato alla prevenzione e all’educazione stradale, ferroviaria e infrastrutturale. Assogiocattoli coinvolgerà i più piccoli con una pista di automobiline elettriche dedicata alla guida responsabile, mentre SIMICO racconterà le infrastrutture realizzate per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Uno spazio sarà inoltre dedicato al Ponte sullo Stretto, per permettere ai visitatori di conoscere il progetto.



Cuore dell’intero percorso sarà il Pianeta MIT, spazio di incontri, interviste e approfondimenti istituzionali, nel quale strade, ferrovie, porti e aeroporti confluiranno in un’unica visione. L’esperienza culminerà in uno show immersivo di immagini e luci, accompagnato dalla voce narrante di Luca Ward: il racconto di un’Italia che si muove, cresce e guarda al futuro.



Accanto al Padiglione tornerà il “fuori Meeting” dedicato alla sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione con Ragazzi on the Road, Ministero dell’Interno e Prefettura di Rimini, alcuni giovani affiancheranno le Forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio.



“Galassia Infrastrutture” racconta un’Italia che costruisce collegamenti prima ancora che opere. Perché non c’è libertà senza strade e ferrovie sicure, non c’è sviluppo senza infrastrutture moderne e non c’è futuro se un territorio rimane isolato.

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