ARERA, de Santoli: elettrificazione possibile motore della competitività italiana

L'intervento alla 118^ edizione dell'International Annual Conference di AEIT

(Teleborsa) - "In un contesto nazionale dove i principali driver della crescita del fabbisogno elettrico sono i trasporti, la diffusione delle pompe di calore e la produzione di idrogeno attraverso elettrolisi, l'elettrificazione può essere il motore della competitività del Paese".



E' quanto sostiene Livio de Santoli, componente del Collegio ARERA, che ha partecipato alla 118^ edizione dell'International Annual Conference. L'evento, organizzato dall'AEIT, - riporta una nota - ha rappresentato un momento di incontro tra l'industria e il mondo accademico, con l’obiettivo di creare nuovi progetti nei settori dell’integrazione delle energie rinnovabili, della generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.



"Nel 2025 la capacità FER da solare ed eolico in Italia ha raggiunto circa 57,2 GW, con un trend di crescita che il PNIEC stima di circa 107 GW al 2030 e 170 GW al 2040. Inoltre, ci sono anche le e tecnologie dell'accumulo che rappresentano una delle principali soluzioni per mitigare gli squilibri del sistema elettrico. A fronte di una capacità installata complessiva di circa 7 GW al 2025 (16 GWh), l'obiettivo al 2030 del PNIEC è di 70 GWh. A tale riguardo, diventa sempre più impellente per sostenere nuovi investimenti fare riferimenti a meccanismi regolati come il Macse. Tutto ciò comporta inevitabilmente un rilevante aumento degli investimenti stimato in 200 miliardi di euro in un arco temporale di 10 anni al fine di perseguire gli obbiettivi di competitività e sicurezza capaci di determinare per il sistema elettrico risparmi di 20 miliardi anni".



"Parallelamente al processo di elettrificazione", ha aggiunto de Santoli, "è essenziale allineare lo sviluppo della rete alla crescita delle fonti rinnovabili e valutare l'adeguatezza delle zone di mercato, per garantire una formazione dei prezzi efficiente e coerente con le condizioni di sistema. Tale aspetto riguarda in particolare le azioni di flessibilità dell'offerta e della domanda di energia elettrica".

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