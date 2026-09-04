Tajani, Forum di Cernobbio: "Energia legata alle guerre, Governo vigile. Export leva di competitività"

(Teleborsa) - "Ile. La questione dello". Lo afferma il, sottolineando come il, coinvolgendo anche le compagnie petrolifere.Tajani ha ricordato che èa sostegno delle categorie maggiormente colpite. "Il nodo resta comunque la situazione internazionale a Hormuz", ha spiegato, evidenziando che i prezzi dell'energia sono elevati in tutto il mondo e che in alcuni Paesi europei risultano persino più alti che in Italia. "", ha assicurato, ribadendo il coinvolgimento delle compagnie petrolifere nel fronteggiare una situazione determinata dallo scenario internazionale.Sul fronte commerciale, il ministro ha ricordato che l'Italia è stata tra i Paesi che non si sono opposti all'accordo con il Mercosur. "I risultati sono ottimi:Tajani ha quindi evidenziatodestinato a collegare India, Medio Oriente, Golfo, Egitto, Mediterraneo e porti italiani, a partire da Trieste. "", ha affermato, ricordando cheIl ministro ha inoltre sottolineato, che ha istituito una Direzione Generale dedicata alla crescita dell'export e una sala operativa attiva giorno e notte per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali. "", ha detto.Infine, Tajani. "Vi sono attacchi contro l'Occidente, attacchi mirati. Abbiamo ilsenza allarmismi ma con grandissima determinazione", ha dichiarato.Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero degli Esteri, ha ricordato,