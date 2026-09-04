Milano 17:35
52.100 -0,28%
Nasdaq 18:53
29.560 +0,26%
Dow Jones 18:53
53.449 -0,44%
Londra 17:35
10.831 0,00%
Francoforte 17:35
26.046 +0,17%

Tajani, Forum di Cernobbio: "Energia legata alle guerre, Governo vigile. Export leva di competitività"

Economia
Tajani, Forum di Cernobbio: "Energia legata alle guerre, Governo vigile. Export leva di competitività"
(Teleborsa) - "Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione dello Stretto di Hormuz è fondamentale". Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, intervenendo al Forum di Cernobbio, sottolineando come il Governo abbia continuato a sostenere famiglie e imprese attraverso "interventi molto onerosi", coinvolgendo anche le compagnie petrolifere.

Tajani ha ricordato che è stata prorogata di due giorni la riduzione delle accise sul gasolio e ha annunciato ulteriori "provvedimenti mirati" a sostegno delle categorie maggiormente colpite. "Il nodo resta comunque la situazione internazionale a Hormuz", ha spiegato, evidenziando che i prezzi dell'energia sono elevati in tutto il mondo e che in alcuni Paesi europei risultano persino più alti che in Italia. "Il Governo resta vigile, interviene e interverrà", ha assicurato, ribadendo il coinvolgimento delle compagnie petrolifere nel fronteggiare una situazione determinata dallo scenario internazionale.

Sul fronte commerciale, il ministro ha ricordato che l'Italia è stata tra i Paesi che non si sono opposti all'accordo con il Mercosur. "I risultati sono ottimi: nel primo mese di applicazione dell'intesa, le esportazioni italiane verso l'area del Mercosur sono salite del 21%", ha sottolineato.





Tajani ha quindi evidenziato l'impegno italiano per la realizzazione del corridoio IMEC, destinato a collegare India, Medio Oriente, Golfo, Egitto, Mediterraneo e porti italiani, a partire da Trieste. "Siamo convinti che il commercio internazionale rappresenti una straordinaria leva di competitività per il nostro Paese", ha affermato, ricordando che l'export incide per il 30-40% del Pil italiano.

Il ministro ha inoltre sottolineato il ruolo della riforma del Ministero degli Esteri, entrata in vigore il primo gennaio, che ha istituito una Direzione Generale dedicata alla crescita dell'export e una sala operativa attiva giorno e notte per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali. "Questo risultato è frutto del lavoro di squadra, unito alla nostra capacità industriale e produttiva di grande qualità", ha detto.

Infine, Tajani ha affrontato il tema della sicurezza e delle minacce informatiche. "Vi sono attacchi contro l'Occidente, attacchi mirati. Abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto e di garantire la democrazia, senza allarmismi ma con grandissima determinazione", ha dichiarato.

Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero degli Esteri, ha ricordato, è stata istituita anche una Direzione Generale per la Sicurezza, con competenze sia sul piano politico sia operativo, oltre a una sala operativa dedicata al contrasto e al respingimento degli attacchi informatici.

(Foto: © cylonphoto / 123RF)
Condividi
```