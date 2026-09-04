Tajani, Forum di Cernobbio: "Energia legata alle guerre, Governo vigile. Export leva di competitività"

(Teleborsa) - "Il costo dell'energia è legato alle vicende bellich
e. La questione dello Stretto di Hormuz è fondamentale
". Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, intervenendo al Forum di Cernobbio
, sottolineando come il Governo abbia continuato a sostenere famiglie e imprese attraverso "interventi molto onerosi"
, coinvolgendo anche le compagnie petrolifere.
Tajani ha ricordato che è stata prorogata di due giorni la riduzione delle accise sul gasolio e ha annunciato ulteriori "provvedimenti mirati"
a sostegno delle categorie maggiormente colpite. "Il nodo resta comunque la situazione internazionale a Hormuz", ha spiegato, evidenziando che i prezzi dell'energia sono elevati in tutto il mondo e che in alcuni Paesi europei risultano persino più alti che in Italia. "Il Governo resta vigile, interviene e interverrà
", ha assicurato, ribadendo il coinvolgimento delle compagnie petrolifere nel fronteggiare una situazione determinata dallo scenario internazionale.
Sul fronte commerciale, il ministro ha ricordato che l'Italia è stata tra i Paesi che non si sono opposti all'accordo con il Mercosur. "I risultati sono ottimi: nel primo mese di applicazione dell'intesa, le esportazioni italiane verso l'area del Mercosur sono salite del 21%", ha sottolineato
.
Tajani ha quindi evidenziato l'impegno italiano per la realizzazione del corridoio IMEC,
destinato a collegare India, Medio Oriente, Golfo, Egitto, Mediterraneo e porti italiani, a partire da Trieste. "Siamo convinti che il commercio internazionale rappresenti una straordinaria leva di competitività per il nostro Paese
", ha affermato, ricordando che l'export incide per il 30-40% del Pil italiano.
Il ministro ha inoltre sottolineato il ruolo della riforma del Ministero degli Esteri, entrata in vigore il primo gennaio
, che ha istituito una Direzione Generale dedicata alla crescita dell'export e una sala operativa attiva giorno e notte per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali. "Questo risultato è frutto del lavoro di squadra, unito alla nostra capacità industriale e produttiva di grande qualità
", ha detto.
Infine, Tajani ha affrontato il tema della sicurezza e delle minacce informatiche
. "Vi sono attacchi contro l'Occidente, attacchi mirati. Abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto e di garantire la democrazia,
senza allarmismi ma con grandissima determinazione", ha dichiarato.
Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero degli Esteri, ha ricordato, è stata istituita anche una Direzione Generale per la Sicurezza, con competenze sia sul piano politico sia operativo, oltre a una sala operativa dedicata al contrasto e al respingimento degli attacchi informatici.(Foto: © cylonphoto / 123RF)