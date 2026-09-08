RTL 102.5 e Radio Zeta atterrano all’aeroporto di Roma Fiumicino

IL progetto avviato con la società Aeroporti di Roma

(Teleborsa) - Dal lunedì al venerdì, RTL 102.5 e Radio Zeta aprono una "finestra sul mondo" all'Aeropèorto di Fiumicino, grazie al progetto Radio OnAirport, avviato con la società Aeroporti di Roma, che continua a conquistare i passeggeri che diventano "Protagonisti" del viaggio con le loro storie.



La prima radio d’Italia sarà in diretta anche quest’anno per quattro ore, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalla postazione fissa situata al centro della "Piazza" del Terminal 1 Partenze, proprio nel cuore dell’aeroporto, votato primo aeroporto d’Europa da 8 anni e settimo al mondo.



"Protagonisti", con Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto, in onda dalle 19 alle 21 dal lunedì al venerdì, vedrà Alessandra Vatta come inviata per intercettare passeggeri, storie, aneddoti e curiosità all’interno di un format che unisce l’Italia da Nord a Sud con sindaci e tanti altri protagonisti. Anche Radio Zeta, dalle 17 alle 19, sarà in diretta dalla stessa postazione tutti i giorni.



Quattro ore di musica e intrattenimento, ogni giorno, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, porta internazionale d’accesso dell’Italia al mondo e crocevia di persone e destinazioni, in un racconto che, dalla postazione del Terminal 1, prosegue anche sui canali social di RTL 102.5 e Aeroporti di Roma, Società del gruppo Mundys.

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