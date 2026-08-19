Aeroporto Palermo, gestiti 3.672 voli durante l’emergenza Etna

Dal 7 al 17 agosto sino transitati 112 mila passeggeri in più

(Teleborsa) - Nel periodo compreso fra il 7 e il 17 agosto, durante l’emergenza per l’eruzione dell’Etna, l’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino ha gestito 710 voli aggiuntivi (in arrivo e in partenza), tra quelli dirottati dall’aeroporto di Catania e quelli riprogrammati da e per lo scalo palermitano, che si sono aggiunti a quelli della programmazione estiva, per un totale di 3.672 voli.



Secondo le stime di Gesap, società di gestione dello scalo, questi voli hanno movimentato più di 112 mila passeggeri, che si sono aggiunti al flusso quotidiano estivo per oltre 40 mila passeggeri.



“Ciò che è accaduto in questi giorni rappresenta una prova importante per tutta l’infrastruttura aeroportuale. Abbiamo assorbito in pochissimo tempo un volume di traffico straordinario, aggiuntivo rispetto a quello già particolarmente intenso del periodo estivo, garantendo sempre la continuità dell’operatività", ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap.





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