Aeroporto Catania, ripristinata piena operatività dalle 10 del mattino

(Teleborsa) - Torna finalmente alla piena attività l'Aeroporto di Catania, dopo giorni di operatività ridotta o nulla, a causa dell'eruzione dell'Etna e della diffusione di ceneri vulcaniche, che hanno consigliato prudenza e forte restrizioni ai voli.



Nell'ultimo aggiornamento di oggi, 18 agosto, ore 10, la società SAC, che gestisce lo scalo siciliano, ha reso noto che "a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED (rosso) a ORANGE (arancione), è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni".



"Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania", conclude la nota di SAC.

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