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Francoforte: RTL scende verso 31 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: RTL scende verso 31 Euro
Retrocede molto RTL, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,96%.
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