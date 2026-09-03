ADR e Ligabue hanno Qualcosa per te: bagno di folla a Roma Fiumicino per Ligabue, presto la sorpresa

(Teleborsa) - Bagno di folla ieri pomeriggio per Luciano Ligabue all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove ha incontrato i passeggeri dello scalo e i lavoratori della comunità aeroportuale. Accolto dal personale di Aeroporti di Roma e dall’Amministratore Delegato Marco Troncone, l’artista si è fermato a lungo nella piazza del Terminal 1 per firmare autografi e fare selfie con centinaia di fans mentre sui ledwall dello scalo romano compariva la scritta ispirata al suo nuovo singolo, uscito pochi giorni fa "ADR e Ligabue hanno Qualcosa per te…".



Nei prossimi giorni verrà svelata la sorpresa che il cantautore emiliano intende regalare al suo pubblico, alla vigilia del tour autunnale che toccherà le principali città italiane.

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