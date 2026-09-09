Alba Leasing, margine d'intermediazione +7,2% e +9% lo stipulato nel primo semestre

(Teleborsa) - Alba Leasing, società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Bper Banca (47.66%), Banco BPM (39,19%), Crédit Agricole Italia (8,05%) e doValue (5,1%), ha archiviato il primo semestre 2026 con 878,2 milioni di euro di nuovi volumi, in crescita di circa il 9% rispetto agli 805,9 milioni dello stesso periodo del 2025.



E' quanto riporta un comunicato spiegando che l'incremento risulta superiore a quello registrato dal mercato italiano del leasing, cresciuto del 7,7% in valore.



Nei primi sei mesi del 2026 la società ha stipulato 6.589 contratti, il 2,5% in più rispetto al primo semestre dell'anno precedente.



A sostenere la crescita sono stati soprattutto il comparto Strumentale, che ha raggiunto 384,2 milioni di stipulato, in aumento dell'11,2%, e il comparto Aeronavale e Ferroviario, i cui volumi sono più che quadruplicati, passando da 30,6 a 138,2 milioni.



Positivo anche il contributo delle reti bancarie, che si confermano il principale canale distributivo della società, con il 77,2% dei volumi complessivi e una crescita del 17,1%. In particolare, i volumi intermediati dalle Banche Socie sono aumentati del 23,4%.



Nell'ambito della Vendor Solutions, nei primi sei mesi del 2026 la locazione operativa ha generato 42 milioni di nuovi volumi, in crescita dell'11,1%, attraverso la stipula di 1.818 contratti, in crescita del 17,4%.



L'attività continua a essere supportata da una solida rete commerciale composta da 711 accordi attivi con fornitori di beni destinati alla locazione operativa.



Sul fronte economico, il margine di intermediazione si è attestato a 53,5 milioni, in aumento del 7,2%. Il risultato beneficia della crescita del margine di interesse, salito a 46,8 milioni, e del positivo andamento delle commissioni nette, aumentate di 2,8 milioni. Il risultato netto della gestione finanziaria ha raggiunto 44,5 milioni, con un incremento del 6,2%.



Il risultato dell'attività corrente al lordo delle imposte è pari a 15,7 milioni, mentre l'utile netto si attesta a 8,6 milioni.



"La crescita dei volumi è accompagnata da quella dei ricavi e si mantiene superiore al mercato", ha dichiarato Stefano Rossi, amministratore delegato di Alba Leasing. "È un risultato sostenuto dalle reti delle Banche Socie e dalla capacità di sviluppare competenze specialistiche, come dimostra l’andamento dello Strumentale e dell'Aeronavale e Ferroviario. In una fase economica ancora complessa, continuiamo a coniugare sviluppo e prudenza nella gestione del rischio".

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