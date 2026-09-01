Credem, il leasing sostiene le imprese con uno stipulato di 560 milioni nel primo semestre 2026

I risultati di Credemleasing

(Teleborsa) - Il leasing del Gruppo Credem prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con uno stipulato di 560 milioni di euro a fronte di 2.897 nuovi contratti attraverso l’attività della controllata Credemleasing, guidata dal direttore generale Gabriele Decò, e l’integrazione con le 18 filiali dedicate e la rete distributiva del Gruppo Credem.



A fine giugno 2026, la società registra un incremento dei crediti netti (+2% a/a) e un margine di intermediazione pari a 43 milioni, con un aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La redditività si traduce in un ROE annualizzato del

10,1%. I crediti deteriorati lordi rappresentano l’1,36% del totale degli impieghi, in ulteriore diminuzione rispetto al dato di fine 2025 (1,44%), e il grado di copertura dei crediti NPL si attesta al 43,6%. L’utile netto, pari a 20,6 milioni, è in crescita del 2% rispetto al dato del primo semestre 2025. Tra i principali driver del periodo spicca l'affermazione nel comparto del leasing nautico, unitamente al ruolo centrale svolto al fianco delle PMI per agevolare l'accesso al leasing strumentale e alle relative opportunità agevolative.



“In un contesto economico dinamico e in costante evoluzione che pone sfide complesse alle imprese, Credemleasing continua ad ottenere risultati di grande valore che confermano la stabilità e la solidità del modello di business. Desidero evidenziare, in modo particolare, la crescita della nostra base clienti, che testimonia chiaramente la fiducia riposta nella nostra competenza. Avanzando con determinazione lungo il percorso di innovazione e digitalizzazione, continuiamo a porre al centro il supporto tangibile ad imprese e clienti, sostenendo nelle loro iniziative e garantendo il contributo di team dedicati per valorizzare le opportunità di crescita", ha affermato Decò.



Nell'ambito del piano di digitalizzazione e innovazione per ottimizzare l’esperienza del cliente, Credemleasing sta potenziando il programma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM - Customer relationship management) e l’area riservata quali principali canali di contatto, puntando a valorizzare la ricchezza informativa.



Un ulteriore pilastro di questo percorso di crescita risiede nello sviluppo delle partnership commerciali. La società continua a promuovere una forte integrazione tra le competenze specialistiche e le diverse realtà del Gruppo Credem, collaborando attivamente anche con i mediatori e i canali terzi.

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