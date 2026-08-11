Banca Macerata, l'utile scende a 1,76 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Banca Macerata chiude il primo semestre del 2026 con un utile ante imposte pari a 2,9 milioni di euro, in aumento di 200 mila euro rispetto al primo semestre 2025.



L'utile netto si è attestato a 1,76 milioni di euro, registrando una diminuzione di 96 mila euro (-5,2%) rispetto al 30 giugno 2025. La flessione è riconducibile al maggiore carico fiscale derivante dalle recenti modifiche normative, che ha più che compensato l'incremento dell'utile ante imposte.



Nel primo semestre il margine di intermediazione cresce del 15,5%, raggiungendo 10,3 milioni di euro rispetto a 8,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. Prosegue inoltre la crescita degli impieghi verso la clientela, aumentati di 35 milioni di euro, e della raccolta indiretta, che raggiunge 319 milioni di euro, con un incremento del 6,4%.



Positivo anche l'andamento della qualità del credito, con l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi in riduzione al 3,45% sul lordo e all'1,69% sul netto, rispetto al 3,66% e all'1,82% di fine 2025, mentre il coverage ratio degli NPL si attesta al 52,06%, rispetto al 51,59% di fine 2025.



Il patrimonio netto sale a 52,4 milioni di euro, in crescita di 681 mila euro rispetto al dato di fine anno 2025, e un CET1 ratio del 17,72%.







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