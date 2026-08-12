Gruppo BCC Iccrea, utile netto supera il miliardo nel semestre

Nuove erogazioni di credito accelerano a 10,5 miliardi

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026, il Gruppo BCC Iccrea ha riportato un margine di intermediazione di 3 miliardi di euro, in crescita su base annua del 5,2%, con un margine di interesse salito del 4,6% a 2,1 miliardi. Andamento positivo anche per le commissioni nette, incrementate del 7,5% a 767 milioni. I costi operativi sono risultati pari a 1,6 miliardi (+4,3% a/a); il rapporto cost/income di Gruppo si è attestato al 54,5% (55,0% a fine giugno 2025). L’utile netto di periodo è aumentato dell'1,5% a 1,1 miliardi.



I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 100,9 miliardi, in aumento su base annua del 4,0%, sostenuto anche dalle nuove erogazioni di credito avvenute nel corso del semestre, pari a 10,5 miliardi (circa +13% a/a).



L’incidenza dei crediti deteriorati si è "confermata su livelli estremamente confortanti", spiega il Gruppo nella nota ai conti, sia a livello lordo (NPL ratio lordo) al 2,4% (3,1% a fine giugno 2025) sia a livello netto (NPL ratio netto) allo 0,6% (0,8% a fine giugno 2025). Particolarmente elevato il livello del coverage ratio del totale dei crediti deteriorati, pari al 75,6% (74,3% a fine giugno 2025).



Le attività finanziarie totali si sono attestate a 59,7 miliardi di euro (56,5 miliardi a fine giugno 2025; 57,5 miliardi di euro a fine 2025).



La raccolta diretta ha raggiunto i 144,3 miliardi, in aumento del 3,1% rispetto a fine giugno 2025. Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta (loan to deposit ratio) si è posizionato al 69,9% (69,3% a fine giugno 2025). La raccolta indiretta è salita a 84,6 miliardi dai 74,9 miliardi di fine giugno 2025.



Guardando ai coefficienti patrimoniali, al 30 giugno 2026, il CET1 ratio è stato pari a 26,7% (25,2% a fine giugno 2025; 26,0% a fine 2025) e il TC ratio (Total Capital ratio) pari a 27,1% (25,7% a fine giugno 2025; 26,4% a fine 2025). Con riferimento alla posizione di liquidità, l’indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è stato pari al 293% (288% a fine giugno 2025; 276% a fine 2025).

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