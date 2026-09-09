Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,26%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6248. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6229. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6267.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)