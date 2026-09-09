Milano 14:37
51.606 -1,09%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
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Londra 14:37
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Francoforte 14:37
25.598 -1,57%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta debole per il derivato italiano, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 52.160.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51.925. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52.340. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 52.755.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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