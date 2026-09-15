Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,45%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.525, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52.285. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51.275.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)