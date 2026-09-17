Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dello 0,90% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52.540. Supporto a 51.610. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53.470.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)