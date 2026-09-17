Milano 9:16
52.338 +0,71%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 9:16
10.778 +0,84%
25.735 +0,77%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dello 0,90% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52.540. Supporto a 51.610. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53.470.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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