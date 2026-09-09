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Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa dell'1,94%

Il CAC40 termina a 8.156,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa dell'1,94%
Affonda sul mercato Parigi, che esibisce un -1,94% e chiude la seduta a 8.156,67 punti.
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