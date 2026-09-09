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Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa dell'1,66%

Il DAX termina a 25.576,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa dell'1,66%
Affonda sul mercato Francoforte, che esibisce un -1,66% e chiude la seduta a 25.576,45 punti.
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