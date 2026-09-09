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/ Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 08:20)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 65.143,2 punti
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09 settembre 2026 - 08.20
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Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,19% alle 08:20 e scambia a 65.143,2 punti.
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