Milano 14:43
51.638 -1,03%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:43
10.694 -1,09%
Francoforte 14:43
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Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 08:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 65.143,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 08:20)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,19% alle 08:20 e scambia a 65.143,2 punti.
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