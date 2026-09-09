Milano 17:35
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Dow Jones 21:41
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,58%

Il FTSE MIB chiude a 51.875,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,58%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,58% e archivia la seduta a 51.875,24 punti.
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