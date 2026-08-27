Milano 17:35
52.265 -1,17%
Nasdaq 17:59
29.538 +1,07%
Dow Jones 17:59
53.626 +0,30%
Londra 17:35
10.793 -0,79%
Francoforte 17:37
26.367 +0,31%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,28%

Il Dow Jones esordisce a 53.613,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,28%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,28%, dopo un'apertura a 53.613,66.
Condividi
```