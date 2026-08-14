Milano 17:35
53.584 -0,20%
Nasdaq 20:39
29.981 -0,34%
Dow Jones 20:39
53.778 -0,12%
Londra 17:35
10.750 -0,21%
Francoforte 17:35
26.440 +0,53%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,20%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 53.583,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,20%
Milano segna un mediocre calo dello 0,20%, terminando gli scambi a 53.583,61 punti.
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