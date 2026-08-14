Milano
17:35
53.584
-0,20%
Nasdaq
20:39
29.981
-0,34%
Dow Jones
20:39
53.778
-0,12%
Londra
17:35
10.750
-0,21%
Francoforte
17:35
26.440
+0,53%
Venerdì 14 Agosto 2026, ore 20.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,20%
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,20%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 53.583,61 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2026 - 17.39
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano segna un mediocre calo dello 0,20%, terminando gli scambi a 53.583,61 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,69%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,42%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,43%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,37%
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,20%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,23%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,23%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,46%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,47%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,42%
Guide
Investire in auto d’epoca: come funziona, quali modelli guardare e quali rischi valutare
Investire in auto d’epoca significa comprare un bene da collezione con l’idea che possa conservare o aumentare valore nel tempo. È un investimento alternativo, perché il capitale viene legato a un...
leggi tutto