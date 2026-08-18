Milano 15:05
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Francoforte 15:04
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Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,20%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 53.478,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,20%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,20%, a quota 53.478,79 in apertura.
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