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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,20%

Il Dow Jones esordisce a 53.354,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,20%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,20%, dopo un'apertura a 53.354,43.
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