Cementir, offerta per CSN Cimentos è scaduta senza essere stata accettata

(Teleborsa) - Cementir , società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha fornito alcune precisazioni dopo le recenti indiscrezioni di stampa relative a presunti sviluppi della procedura competitiva promossa da Companhia Siderúrgica Nacional per la potenziale cessione di CSN Cimentos.



Aalborg Portland Holding, società di diritto danese affiliata a Cementir, ha effettivamente presentato, congiuntamente alla società brasiliana Votorantim Cimentos, un'offerta vincolante nell'ambito della predetta procedura competitiva. Tale offerta è tuttavia scaduta senza essere stata accettata dalla parte venditrice.



Alla data odierna non sussistono pertanto accordi vincolanti, né impegni di qualsivoglia natura, in relazione alla potenziale acquisizione di CSN Cimentos da parte di società del Gruppo Cementir, che conferma la propria intenzione di valutare attivamente eventuali ulteriori opportunità nel continente sudamericano.

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