Attese positive per Cementir

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta positiva per la società cementiera , tra i componenti del FTSE Italia Star , che avanza bene e porta a casa un +0,41%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 14,58 Euro, con stop loss individuato a livello 13,78 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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