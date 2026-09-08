Attese positive per Cementir
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta positiva per la società cementiera, tra i componenti del FTSE Italia Star, che avanza bene e porta a casa un +0,41%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 14,58 Euro, con stop loss individuato a livello 13,78 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```