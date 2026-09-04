Prevale la prudenza a Piazza Affari e nel resto dell'Europa

A metà seduta

(Teleborsa) - Seduta incerta per Milano e le altre Borse europee in un contesto di cautela.



Focus sull'agenda macro in attesa del job report USA di oggi pomeriggio: calano a sorpresa le vendite al dettaglio dell'Eurozona di luglio. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,6% dopo il +0,2% del mese precedente (dato rivisto da -0,3%). Gli analisti si attendevano un aumento dello 0,3%. Le vendite su base annua sono salite dello 0,6%, al di sotto del consensus (+1,1%) e in rallentamento rispetto al +1,4% del mese precedente (rivisto da +1,6%).



Nel luglio scorso le vendite al dettaglio italiane sono calate sia in valore (-0,4%) a fronte del +0,2% previsto dopo il -0,2% di giugno (rivisto da -0,1%), sia in volume (-0,5%) su base mensile. Su base tendenziale, sono cresciute dello 0,8% in valore ma con un calo dello 0,6% in volume.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,162. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.470,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,71% e continua a trattare a 90,65 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,16%.



Tra i listini europei performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, nulla di fatto per Londra , che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.668 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,2%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+2,56%), STMicroelectronics (+2,42%), Stellantis (+1,84%) e Buzzi (+1,50%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit , che prosegue le contrattazioni a -1,59%.



Tentenna ENI , con un modesto ribasso dell'1,49%.



Giornata fiacca per Banco BPM , che segna un calo dell'1,32%.



Piccola perdita per DiaSorin , che scambia con un -1,12%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+3,33%), Comer Industries (+2,28%), IREN (+2,15%) e Cementir (+1,74%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Caltagirone SpA , che ottiene -1,60%.



Tentenna Credem , che cede l'1,06%.



Sostanzialmente debole LU-VE Group , che registra una flessione dell'1,04%.



Si muove sotto la parità IGD , evidenziando un decremento dello 0,88%.

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