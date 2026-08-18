Iran, Trump su Truth: Stretto Hormuz nuovo territorio Usa

Telefonata con Erdogan che lo esorta a proseguire la via negoziale

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth una mappa dello Stretto di Hormuz con la dicitura: "Nuovo territorio degli Stati Uniti", dopo che di fatto è scaduta la tregua di sessanta giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Una situazione in divenire di cui è difficile prevedere gli scenari.



Questa mattina, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiamato il presidente americano, Donald Trump, per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che, oramai, divampano tra i due Paesi dal febbraio scorso, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In particolare, il presidente turco ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la via diplomatica per allentare le tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che vadano avanti le trattative tra Washington e Teheran. Erdogan ha poi chiamato in causa l'Accordo congiunto di difesa della Mecca, siglato questo mese da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, un segnale di "una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali".





Intanto, Hormuz resta un punto nevralgico. Proprio poco fa, un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile provocando il ferimento di un membro dell'equipaggio, oltre che danni alla sala macchine, come ha riferito l'Agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo.



Intanto, in un'intervista a Fox News, il presidente USA ha avvisato l'Oman, che da settimane sta tentando di mediare i negoziati con Teheran: "Se si mette di mezzo li bombarderemo fino a distruggerli", ha minacciato il tycoon, m

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