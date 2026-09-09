Milano 14:46
51.631 -1,05%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:46
10.694 -1,09%
Francoforte 14:45
25.620 -1,49%

Cina, Prezzi produzione (YoY) in agosto

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Cina, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Cina, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +3,8%, in aumento rispetto al precedente +3,5% (la previsione era +3,6%).

(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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