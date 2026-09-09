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Cina, Prezzi produzione (YoY) in agosto
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09 settembre 2026 - 07.55
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Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +3,8%
, in aumento rispetto al precedente +3,5% (la previsione era +3,6%).
(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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