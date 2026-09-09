Milano 15:06
51.768 -0,78%
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Dow Jones 8-set
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Londra 15:06
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Francoforte 15:06
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Prezzi consumo Cina (YoY) in agosto

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Prezzi consumo Cina (YoY) in agosto
Cina, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).
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