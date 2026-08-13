Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
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Londra 13-ago
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Francoforte 13-ago
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Prezzi produzione USA (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione USA (YoY) in luglio
USA, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +4,7%, in calo rispetto al precedente +5,5% (la previsione era +4,9%).
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