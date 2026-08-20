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Prezzi produzione Germania (YoY) in luglio

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Prezzi produzione Germania (YoY) in luglio
Germania, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +3%, in aumento rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +2,7%).
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