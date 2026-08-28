Milano 12:42
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in agosto

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in agosto
Spagna, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +4,3%, in aumento rispetto al precedente +3,6% (la previsione era +4,2%).
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