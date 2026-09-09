Milano 17:35
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Dow Jones 21:44
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Londra 17:35
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EURO STOXX Media, quotazioni in calo a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Media, quotazioni in calo a Eurozona
L'Indice del settore Media europeo crolla del 2,14%, scendendo fino a 256 punti.
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